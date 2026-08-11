Francoforte: movimento negativo per Traton

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Traton , che presenta una flessione dell'1,81% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Traton è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Traton confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 38,42 Euro con primo supporto visto a 37,74. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 37,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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