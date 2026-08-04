Milano 17:35
53.541 +1,26%
Nasdaq 21:04
29.789 +3,52%
Dow Jones 21:04
54.234 +1,98%
Londra 17:35
10.879 +0,20%
Francoforte 17:35
26.202 +0,77%

Francoforte: performance negativa per Traton

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Traton
Rosso per Traton, che sta segnando un calo del 2,57%.
Condividi
```