Gas europeo in forte rialzo: stallo su Hormuz e scorte sotto la media spingono il TTF

(Teleborsa) - Oltre al petrolio
, salgono i prezzi
anche del gas naturale europeo
, estendendo il rally delle ultime due sedute dopo la rottura totale della mediazione diplomatica in Medio Oriente, che ha riacceso i timori su possibili carenze di approvvigionamento invernale. Il contratto benchmark olandese TTF
si aggira intorno ai 61 euro al megawattora
in rialzo di circa lo 0,6% – avendo raggiunto anche i 62,4 euro nelle prime ore del mattino –, dopo il balzo dell'8% della seduta precedente, mentre i contratti britannici
hanno guadagnato terreno avvicinandosi a 151,5 pence per therm
.
Sembrano infatti naufragare le speranze di una rapida soluzione diplomatica
nel Golfo Persico
, dopo che il presidente Usa Donald Trump
ha chiesto a Teheran un risarcimento economico
diretto per le vittime dei conflitti regionali, in risposta a una bozza di intesa tra Iran e Oman. L'Iran ha ribadito che lo Stretto di Hormuz
resterà chiuso al transito commerciale fino a quando Washington non soddisferà ulteriori condizioni, con i flussi di GNL
, in particolare i carichi provenienti dal Qatar, ancora fortemente ritardati o dirottati.
A peggiorare il quadro contribuiscono le scorte europee
di gas: a metà agosto si attestano a poco meno del 57% della capacità, ben al di sotto della media quinquennale del 71% per questo periodo dell'anno, penalizzate anche dalle ondate di calore estive
che hanno spinto i generatori elettrici a bruciare gas anziché stoccarlo.