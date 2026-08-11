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Gas europeo in forte rialzo: stallo su Hormuz e scorte sotto la media spingono il TTF

Picco intraday a 62,4 euro MW/h.

Energia, Finanza
Gas europeo in forte rialzo: stallo su Hormuz e scorte sotto la media spingono il TTF
(Teleborsa) - Oltre al petrolio, salgono i prezzi anche del gas naturale europeo, estendendo il rally delle ultime due sedute dopo la rottura totale della mediazione diplomatica in Medio Oriente, che ha riacceso i timori su possibili carenze di approvvigionamento invernale. Il contratto benchmark olandese TTF si aggira intorno ai 61 euro al megawattora in rialzo di circa lo 0,6% – avendo raggiunto anche i 62,4 euro nelle prime ore del mattino –, dopo il balzo dell'8% della seduta precedente, mentre i contratti britannici hanno guadagnato terreno avvicinandosi a 151,5 pence per therm.

Sembrano infatti naufragare le speranze di una rapida soluzione diplomatica nel Golfo Persico, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha chiesto a Teheran un risarcimento economico diretto per le vittime dei conflitti regionali, in risposta a una bozza di intesa tra Iran e Oman. L'Iran ha ribadito che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso al transito commerciale fino a quando Washington non soddisferà ulteriori condizioni, con i flussi di GNL, in particolare i carichi provenienti dal Qatar, ancora fortemente ritardati o dirottati.

A peggiorare il quadro contribuiscono le scorte europee di gas: a metà agosto si attestano a poco meno del 57% della capacità, ben al di sotto della media quinquennale del 71% per questo periodo dell'anno, penalizzate anche dalle ondate di calore estive che hanno spinto i generatori elettrici a bruciare gas anziché stoccarlo.
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