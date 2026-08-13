USA, stoccaggi GAS settimanali in rialzo contro le attese a 36 BCF

(Teleborsa) - Aumentano contro le attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 7 agosto 2026 sono risultati in crescita di 36 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (31 BCF), e alla variazione della settimana precedente (+33 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.153 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.178 BCF) ma in salita del 6,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni pari a 2.955 BCF.

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