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I prezzi del petrolio accelerano, il Brent tocca di nuovo i 90 dollari al barile

Sembrano svanire le speranze di un avvicinamento Usa-Iran su Hormuz.

Finanza
I prezzi del petrolio accelerano, il Brent tocca di nuovo i 90 dollari al barile
(Teleborsa) - Tornano ad accelerare i prezzi del petrolio mentre sembrano svanire le speranze di un avvicinamento tra Usa e Iran sulla riapertuta dello stretto di Hormuz. Il Brent aumenta dell'2,6% a 90 dollari al barile. Anche il West Texas Intermediate sale di oltre il 2,% a 84,2 dollari.

Il petrolio continua a salire quindi dopo il balzo di oltre il 5% di ieri, mentre Usa e Iran si scambiano richieste di risarcimento per i recenti attacchi militari, allontanando l'intesa sulla riapertura di Hormuz. Le due parti offrono versioni opposte sullo stato dello stretto: Washington lo dice aperto, Teheran sostiene di averlo chiuso con mine e droni. Trump ha chiesto risarcimenti all'Iran per le vittime del conflitto, replicando ad analoghe richieste iraniane.

Teheran intanto afferma di essere vicina a un'intesa con l'Oman su nuove rotte, ma pretende prima la revoca delle sanzioni. Pesano anche gli attacchi Houthi alla raffineria Jazan di Saudi Aramco nel weekend.



(Foto: drpepperscott230 / Pixabay)
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