I prezzi del petrolio accelerano, il Brent tocca di nuovo i 90 dollari al barile

(Teleborsa) - Tornano ad accelerare i prezzi del petrolio mentre sembrano svanire le speranze di un avvicinamento tra Usa e Iran sulla riapertuta dello stretto di Hormuz
. Il Brent
aumenta dell'2,6% a 90 dollari al barile
. Anche il West Texas Intermediate
sale di oltre il 2,% a 84,2 dollari
.
Il petrolio continua a salire quindi dopo il balzo di oltre il 5% di ieri, mentre Usa e Iran si scambiano richieste di risarcimento
per i recenti attacchi militari, allontanando l'intesa sulla riapertura di Hormuz. Le due parti offrono versioni opposte sullo stato dello stretto
: Washington lo dice aperto, Teheran sostiene di averlo chiuso con mine e droni. Trump ha chiesto risarcimenti all'Iran per le vittime del conflitto, replicando ad analoghe richieste iraniane.
Teheran intanto afferma di essere vicina a un'intesa con l'Oman
su nuove rotte, ma pretende prima la revoca delle sanzioni. Pesano anche gli attacchi Houthi
alla raffineria Jazan di Saudi Aramco nel weekend.(Foto: drpepperscott230 / Pixabay)