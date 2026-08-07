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Petrolio, Citi alza le previsioni sul Brent per il terzo trimestre

Con prolungato tira e molla nei negoziati ora visto a 80 dollari al barile

Energia, Finanza
Petrolio, Citi alza le previsioni sul Brent per il terzo trimestre
(Teleborsa) - Gli analisti di Citi si aspettano ancora una risoluzione del conflitto tra Stati Uniti e Iran, ma che il prolungato tira e molla nei negoziati li ha portati ad alzare le previsioni sul prezzo medio del Brent per il terzo trimestre, portandole a 80 dollari al barile dal precedente 75 dollari.

Restano invariate, invece, le previsioni per il quarto trimestre 2026 e per l'intero 2027, rispettivamente a 70 e 65 dollari al barile.

I prezzi del petrolio sono aumentati a causa della perdita di posti di lavoro negli Stati Uniti, segnalata dal governo federale, e delle preoccupazioni per i colloqui tra i negoziatori iraniani e statunitensi per porre fine ai combattimenti, che durano da cinque mesi.

I future sul petrolio Brent sono in rialzo dell'1,1%, a 83,42 dollari al barile, mentre quelli sul West Texas Intermediate (WTI) statunitense viaggiano a 78,08 dollari in rialzo dell'1,0%.

Solo pochi giorni fa Goldman Sachs aveva dichiarato di prevedere che il Brent rimarrà in un intervallo compreso tra 80 e 90 dollari al barile fino a quando non ci sarà la conferma di un nuovo accordo nucleare tra Stati Uniti e Iran o una significativa escalation degli attacchi.
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