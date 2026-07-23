Petrolio, il Brent accelera e torna a toccare i 100 dollari al barile

Balzo dei titoli energetici europei.

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio sono tornati a salire rapidamente verso quota 100 dollari al barile, dopo che i militanti Houthi, sostenuti da Teheran, hanno rivendicato gli attacchi a due petroliere saudite nel Mar Rosso, minacciando un'altra importante rotta per i flussi petroliferi e alimentando i timori di un'ulteriore escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran.



I future sul Brent sono balzati del 6,20% toccando la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, circa 25 dollari in più rispetto all'inizio di luglio, mentre il WTI viene scambiato a 91,2 dollari (+5%).



Il rialzo del greggio ha trainato i titoli energetici europei: Eni sale del 2,56%, BP del 2,7%, TotalEnergies del 2,6% e Shell dell'1,7%.



TotalEnergies ha intanto pubblicato i risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2026. In un contesto di prezzi elevati legato al conflitto in Medio Oriente, il gruppo ha generato un cash flow operativo di 9,8 miliardi di dollari (+14% sul trimestre precedente) e un utile netto rettificato di 6,0 miliardi (+12%), pari a 2,68 dollari per azione. "TotalEnergies sta sfruttando il proprio modello integrato e la diversificazione del portafoglio", ha dichiarato Pouyanné. La produzione Oil & Gas ha raggiunto 2.395 mila barili equivalenti al giorno, nonostante perdite in Medio Oriente per 210mila barili al giorno legate alle difficoltà di accesso allo Stretto di Hormuz.



Gli investimenti netti si sono attestati a 3,4 miliardi di dollari, in linea con la guidance annuale di 15 miliardi, mentre il rapporto di indebitamento è sceso al 13,1%. Il Consiglio ha deciso un dividendo di 0,90 euro per azione (+5,9%) e autorizzato buyback fino a 1,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

Condividi

```