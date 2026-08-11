Il petrolio azzera i guadagni e vira in negativo in scia ai nuovi segnali di ottimismo dal Pakistan

(Teleborsa) - Il petrolio
azzera i guadagni e passa in negativo in scia ai nuovi segnali incoraggianti provenienti dal Pakistan
che contribuiscono a ravvivare le speranze di pace.
Il Brent
cede lo 0,4% attestandosi a 87,4 dollari al barile
, arretrando così dalla soglia dei 90 dollari, mentre il West Texas Intermediate
vira a -0,2% viaggiando a 82,0 dollari.
Dopo le reciproche richieste di risarcimento tra USA e Iran
per i recenti attacchi militari, si allentano le tensioni sui mercati energetici in scia alle parole del ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif
, il quale ha dichiarato ai giornalisti che "i segnali degli ultimi due o tre giorni indicano che siamo vicini a una qualche forma di accordo".
Ulteriori indicazioni sulle condizioni del mercato globale dovrebbero arrivare dall'Energy Information Administration (EIA) statunitense che oggi pubblicherà il suo report mensile Short-Term Energy Outlook
. Le scorte commerciali di greggio nel paese hanno raggiunto il livello più basso dal 2018 il mese scorso, mentre le riserve strategiche di petrolio sono scese ai minimi da oltre quarant'anni.(Foto: skeeze / Pixabay)