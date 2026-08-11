Avvio sparso per Wall Street dopo marcia indietro del petrolio

(Teleborsa) - Avvio sparso poco lontano dalla parità per Wall Street
con l'attenzione degli investitori che torna sul Medio Oriente
e l'andamento dei prezzi del petrolio
.
Il petrolio ha azzerato i guadagni
passando in negativo in scia ai nuovi segnali incoraggianti
provenienti dal Pakistan
che contribuiscono a ravvivare le speranze di pace. Il Brent cede lo 0,8% attestandosi a 87,0 dollari al barile, arretrando così dalla soglia dei 90 dollari, mentre il West Texas Intermediate vira a -0,7% viaggiando a 81,5 dollari.
Le tensioni sui mercati energetici si sono allentata in scia alle parole del ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif, il quale ha dichiarato ai giornalisti che "i segnali degli ultimi due o tre giorni indicano che siamo vicini a una qualche forma di accordo".
Sul fronte macro, tra domani e giovedì sono attesi i dati sull’inflazione
dei prezzi al consumo
e alla produzione
di luglio, che potrebbero fornire indizi preziosi per il percorso dei tassi d’interesse
della Federal Reserve
, guidata da Kevin Warsh.
Dal lato equity, Intel
ha aumentato
a 20 miliardi di dollari la size dell'offerta pubblica di azioni
ordinarie, 5 miliardi in più rispetto all'obiettivo prefissato al momento dell'annuncio dell'operazione lunedì mattina. La società di mining di Bitcoin che vende capacità di data center per l'intelligenza artificiale, Riot Platforms
ha siglato un accordo ventennale da 9 miliardi
con un'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale all'avanguardia, che secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda sarebbe Anthropic
.
Dalle prime rilevazioni, timido guadagno per il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,33%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 7.759 punti. Sulla parità il Nasdaq 100
(+0,01%); sulla stessa linea, senza direzione l'S&P 100
(-0,03%).