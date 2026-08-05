Tonica la Borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Tokyo , sulla scia della chiusura in rally della borsa di Wall Street, in un clima di ottimismo alimentato dalle speranze di riapertura della stretto di Hormuz, che hanno innescato anche nuovi crolli dei prezzi del petrolio.



L'indice giapponese Nikkei 225 ha terminato in rialzo del 3,59%; sulla stessa linea, avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi al 5,82%.



Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (+0,02%); su di giri Seul (+4,4%).



Guadagni frazionali per Mumbai (+0,49%); con analoga direzione, buona la prestazione di Sydney (+0,92%).



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a 0%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto +0,08%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,83%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.





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