Denaro a Wall Street con il rally dei tech, corre Amazon in scia ai conti, delude invece Apple

(Teleborsa) - Seduta brillante a Wall Street trainata dal rally dei titoli tecnologici.



In particolare, a spingere i mercati è il forte rimbalzo dei grandi produttori di chip in scia al rinnovato ottimismo che il settore dell'intelligenza artificiale abbia ancora margini di crescita.



Continuano intanto ad arrivare nuovi segnali dalle trimestrali con Amazon che corre in scia ai solidi utili mentre Apple è crollata di oltre il 6% nell'after-hours in considerazione delle carenze di approvvigionamento che hanno pesato sulle previsioni di vendita.



Risultati che si aggiungono a quelli di Microsoft , spinta dalla crescita più rapida degli ultimi quattro anni della sua divisione cloud, e Meta Platforms a seguito delle previsioni deludenti sui ricavi trimestrali.



Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dell'1,19%; sulla stessa linea, in forte aumento l' S&P-500 , che con il suo +1,66% termina a quota 7.438 punti.



Balza in alto il Nasdaq 100 (+3,36%); sulla stessa linea, su di giri l' S&P 100 (+1,94%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+5,24%), beni di consumo secondari (+1,57%) e beni industriali (+1,00%). Nel listino, i settori telecomunicazioni (-2,52%), beni di consumo per l'ufficio (-2,24%) e sanitario (-1,65%) sono stati tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Microsoft (+15,53%), Goldman Sachs (+4,52%), Amazon (+4,16%) e Caterpillar (+3,38%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce , che ha chiuso a -4,07%.



Sotto pressione Johnson & Johnson , con un forte ribasso del 3,66%.



Soffre Travelers Company , che evidenzia una perdita del 3,35%.



Preda dei venditori Walt Disney , con un decremento del 2,36%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Micron Technology (+18,39%), Lam Research (+17,86%), Microsoft (+15,53%) e Western Digital (+15,29%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alnylam Pharmaceuticals , che ha chiuso a -28,31%.



Tonfo di Meta Platforms , che mostra una caduta del 7,95%.



Lettera su Thomson Reuters , che registra un importante calo del 7,06%.



Scende Verisk Analytics , con un ribasso del 6,01%.

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