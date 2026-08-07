Landi Renzo, ricavi calano a 251,3 milioni ma l'Ebitda vira in positivo a 8,8 milioni nel 2025

(Teleborsa) - Landi Renzo ha registrato ricavi consolidati al 31 dicembre 2025 pari a 251,3 milioni, in calo rispetto all’esercizio precedente (272,4 milioni).



L'EBITDA ai è attestato a 8,8 milioni, in miglioramento rispetto ai negativi 4,4 milioni al 31 dicembre 2024; l'EBITDA adjusted è stato pari a positivi 7,7 milioni, rispetto al deficit di 1 milione dell’esercizio precedente.



I ricavi del settore Green Transportation risultano pari a 157,5 milioni, rispetto ai 189,8 milioni dell’esercizio precedente. L’EBITDA è pari a positivi 0,9 milioni, in crescita rispetto ai negativi 4,5 milioni dell’anno precedente. L’EBITDA adjusted è pari a negativi 0,2 milioni, rispetto ai negativi 1,7 milioni al 31 dicembre 2024.



Il settore Clean Tech Solutions registra ricavi pari a 93,8 milioni rispetto ai 82,6 milioni dell’esercizio precedente; l’EBITDA è stato pari a positivi 7,9 milioni rispetto a positivi 0,1 milioni al 31 dicembre 2024.



Il risultato netto è stato negativo per 20,9 milioni, rispetto a un risultato negativo pari a 67,0 milioni al 31 dicembre 2024.



Dal lato patrimoniale, la posizione finanziaria netta è stata pari a 97,7 milioni (94,5 milioni al 31 dicembre 2024).



Nel corso del 2026, il Gruppo proseguirà nell’attuazione del Piano Industriale 2026-2030, con l’obiettivo di consolidare gli interventi già avviati e beneficiare progressivamente degli effetti delle misure implementate nell’ambito del percorso di riequilibrio economico-finanziario e di rafforzamento.





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