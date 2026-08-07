Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano patto di difesa collettiva

L'intesa prevede che un attacco a uno dei tre Paesi sia considerato un attacco a tutti.

(Teleborsa) - Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato alla Mecca un patto di difesa congiunto, unendo tre alleati sunniti degli Stati Uniti preoccupati dall'escalation regionale che ha colpito con attacchi missilistici gli esportatori di petrolio del Golfo. L'intesa, siglata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e dal premier pachistano Shehbaz Sharif, è stata battezzata "Mecca Joint Defence Agreement".



Secondo una dichiarazione congiunta, l'accordo "intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione" e prevede che "qualunque attacco armato contro qualunque dei tre Stati sarà considerato come un attacco a tutti loro", un modello che richiama l'articolo 5 della Nato. Un funzionario turco ha precisato che "il patto include una clausola di difesa collettiva. È di natura puramente difensiva, e impegna al sostegno reciproco solo per finalità di difesa", aggiungendo che l'accordo non è diretto contro alcun attore specifico, resta aperto ad altri Paesi della regione e non sostituisce le intese bilaterali o multilaterali già esistenti.



Il patto arriva dopo quasi un anno di negoziati.



L'intesa si innesta su legami militari bilaterali di lunga data: il Pakistan fornisce da decenni addestramento e assistenza tecnica alle forze saudite e ha schierato nel Regno circa 8.000 militari, caccia, droni e un sistema di difesa aerea, mentre Turchia e Pakistan si scambiano da tempo navi da guerra e velivoli da addestramento.

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