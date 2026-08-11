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Madrid: risultato positivo per Amadeus IT

Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Amadeus IT
(Teleborsa) - Bene l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, con un rialzo del 2,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amadeus IT rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58,51 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57,71. L'equilibrata forza rialzista di Amadeus IT è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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