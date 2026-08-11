New York: giornata depressa per PDD Holdings
(Teleborsa) - Pressione sulla società di commercio globale, che tratta con una perdita del 2,88%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di PDD Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di PDD Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 91,26 USD e primo supporto individuato a 89,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 92,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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