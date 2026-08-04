Invito all'acquisto per PDD Holdings
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Ottima performance per la società di commercio globale, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che ha chiuso in rialzo dell'1,80%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 90,15 USD, con stop loss individuato a livello 83,94 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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