Invito all'acquisto per PDD Holdings

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Ottima performance per la società di commercio globale , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo dell'1,80%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 90,15 USD, con stop loss individuato a livello 83,94 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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