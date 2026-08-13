Male PDD Holdings sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di commercio globale , che esibisce una perdita secca del 4,78% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di PDD Holdings rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di PDD Holdings . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 87,44 USD. Primo supporto visto a 83,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 82,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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