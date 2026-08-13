Male PDD Holdings sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di commercio globale, che esibisce una perdita secca del 4,78% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di PDD Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di PDD Holdings. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 87,44 USD. Primo supporto visto a 83,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 82,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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