New York: mette il turbo Cardinal Health

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici , che mostra una salita bruciante del 4,81% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cardinal Health rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Cardinal Health è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 257,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 240. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 275,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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