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Invito all'acquisto per Cardinal Health

Finanza
Invito all'acquisto per Cardinal Health
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti farmaceutici, componente dell'S&P-500, che archivia la sessione in flessione dello 0,09% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 228,5 USD, con stop loss individuato a quota 55,32 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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