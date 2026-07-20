Invito all'acquisto per Cardinal Health

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti farmaceutici , componente dell' S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dello 0,09% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 228,5 USD, con stop loss individuato a quota 55,32 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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