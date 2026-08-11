Cardinal Health, fatturato sale a 63,7 miliardi di dollari nel quarto trimestre ma delude il consensus

(Teleborsa) - Cardinal Health ha chiuso il quarto trimestre 2026 con utili sopra che hanno battuto il mercato ma ricavi sotto le stime degli analisti.



Il distributore di prodotti farmaceutici e specialistici ha annunciato martedì un fatturato di 63,7 miliardi di dollari, in crescita del 6% rispetto al quarto trimestre del 2025. Il dato è tuttavia al di sotto delle previsioni di 65,22 miliardi. L'utile operativo è aumentato del 30% a 935 milioni e l'utile per azione diluito è migliorato del 25% a 2,60 dollari, superando le stime di consensus ferme a 2,41 dollari.



Nell'intero esercizio 2026, i ricavi sono saliti del 14% a 254,2 miliardi di dollari, l'utile operativo del 30% a 3,6 miliardi e l'utile per azione diluito del 33% a 10,95 dollari.



Forte la generazione di cassa nell'esercizio con un free cash flow rettificato di 5,0 miliardi di dollari. Inoltre, la società ha aumentato l’autorizzazione al riacquisto di azioni proprie di 5 miliardi, portando il totale a 6,4 miliardi.



Cardinal Health, infine, ha fornito la guidance sull'utile per azione per l'esercizio 2027 che indica una crescita compresa fra il 13% e il 15 (da 12,40 a 12,60 dollari), superiore alla guidance sull'utile per azione a lungo termine della Società. Le previsioni per il 2027, ha spiegato Cardinal, riflettono l'impatto stimato della recente acquisizione di Strive Medical e dell'annunciata acquisizione del ramo d'azienda Diabetes Health di AdaptHealth.









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