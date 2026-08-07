Forte interesse per Cardinal Health

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Chiusura negativa per il distributore di prodotti farmaceutici , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con un ribasso dello 0,66%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 237,7 USD, con stop loss calcolato a quota 55,32 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```