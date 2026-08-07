Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Forte interesse per Cardinal Health

Finanza
Forte interesse per Cardinal Health
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Chiusura negativa per il distributore di prodotti farmaceutici, tra i titoli dell'indice S&P-500, con un ribasso dello 0,66%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 237,7 USD, con stop loss calcolato a quota 55,32 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```