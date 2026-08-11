New York: prevalgono le vendite su Carvana

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,64%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carvana più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Carvana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,43 USD e primo supporto individuato a 68,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 76,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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