New York: prevalgono le vendite su Carvana
(Teleborsa) - Retrocede molto la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,64%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carvana più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Carvana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,43 USD e primo supporto individuato a 68,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 76,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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