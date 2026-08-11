New York: sell-off per Dell Technologies
(Teleborsa) - In forte ribasso la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che mostra un -4,48%.
Il movimento di Dell Technologies, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
La tendenza di breve di Dell Technologies è in rafforzamento con area di resistenza vista a 449,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 428,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 471.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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