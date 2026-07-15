Digitouch, nuovi contratti biennali con la Pubblica Amministrazione per 6,5 milioni

(Teleborsa) - Digitouch , attraverso la controllata Digitouch Technologies, ha ottenuto, nell’ambito della Wave 4 dell’Accordo Quadro SAC2, ulteriori contratti biennali per un valore complessivo di circa 6,5 milioni.



Contratti - si legge in una nota - che riguardano la fornitura di servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dei processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e si inseriscono nel percorso avviato da Digitouch Technologies a seguito dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud e per i servizi di Demand e PMO destinati alle Pubbliche Amministrazioni Centrali.

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