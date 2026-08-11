Pirelli amplia la presenza del proprio brand su Luna Rossa in vista dell'America's Cup

(Teleborsa) - Si amplia la presenza del brand Pirelli sulle imbarcazioni di Luna Rossa. In vista della 38ª America's Cup, il logo dell'azienda, già presente sulla randa, sarà visibile anche sui foil e sul timone degli AC40 e AC75.



Inoltre, proprio per le appendici che garantiscono il controllo dell'imbarcazione "volante" AC75, Pirelli (Official Sponsor e Technical Partner) ha dato un contributo tecnologico al team di sviluppo di Luna Rossa, condividendo il proprio know-how su materiali innovativi.



Come vere e proprie ali, i foil - spiega una nota - generano la portanza necessaria a sollevare lo scafo sopra la superficie dell'acqua, consentendo all'imbarcazione di raggiungere le elevate velocità tipiche di questa tipologia di scafi.



Pirelli ha messo le proprie competenze al servizio delle prestazioni idrodinamiche delle appendici dell'imbarcazione, contribuendo a ottimizzarne il comportamento nelle fasi più critiche della navigazione.



La nuova livrea con foil e timone brandizzati Pirelli sarà visibile da settembre sull'AC40, il monoscafo foiling di 40 piedi utilizzato per gli allenamenti e le regate preliminari, e da novembre sull'AC75, l’imbarcazione di 75 piedi con cui Luna Rossa parteciperà alla 38ª America’s Cup.

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