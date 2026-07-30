Pirelli, il ceco Michal Strnad acquista il 14% da Sinochem. I cinesi scendono al 20%

(Teleborsa) - Sinochem ha ceduto il 14% del capitale sociale di Pirelli , produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan, a Lumina Crown, società ceca di investimento fondata dall'imprenditore e investitore Michal Strnad. A seguito dell'operazione, la partecipazione di Sinochem in Pirelli è scesa dal 34,1% al 20,1%. Sinochem è stata assistita in questa operazione da BNP Paribas .



L'operazione, secondo quanto emerge dai sistemi Euronext, ha riguardato 151.883.471 azioni ed è avvenuta a un prezzo di 6,50 euro, per un controvalore complessivo di circa 987 milioni di euro. La transazione è registrata sui sistemi Euronext come Off-Book On-Exchange. Si tratta di operazioni negoziate privatamente (off-book), ma segnalate e registrate sulla piattaforma Euronext per garantire la compensazione, il regolamento e la conformità normativa.



Lumina Crown, assistita da Jefferies , segnala che l'acquisizione non è soggetta ad autorizzazione antitrust o golden power. L'investimento di Lumina Crown, diventato così il il terzo maggior azionista di Pirelli, rappresenta il primo cambiamento significativo nella struttura azionaria di Pirelli dalla quotazione nel 2017 e segna un importante passo verso la diversificazione della propria base azionaria.



"Siamo lieti di effettuare questo investimento di lungo termine in Pirelli, una società da tempo leader globale nel proprio settore, caratterizzata da una storia unica, da un forte posizionamento premium e da una comprovata capacità di innovazione - ha commentato Michal Strnad, fondatore di Lumina Crown - Nutriamo grande fiducia nella strategia di Pirelli, nel suo management team e nella capacità dell'azienda di continuare a generare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder. Il nostro investimento riflette la nostra strategia, volta a sostenere aziende di eccellenza che combinano posizioni di leadership nei rispettivi mercati, vantaggi competitivi duraturi, marchi di livello mondiale e solide prospettive di crescita. Dimostra inoltre la nostra capacità di individuare e realizzare, a livello globale, opportunità altamente interessanti, agendo con convinzione e rigore".

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