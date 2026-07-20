Piazza Affari, i dividendi del 20 luglio 2026
(Teleborsa) - Il 20 luglio 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Dba Group
ISIN: IT0005285942
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,14 EUR
Data di pagamento: 22/07/2026
Enel
ISIN: IT0003128367
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,26 EUR
Data di pagamento: 22/07/2026
GPI
ISIN: IT0005221517
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,6 EUR
Data di pagamento: 22/07/2026
Mfe A
ISIN: NL0015001OI1
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,22 EUR
Data di pagamento: 22/07/2026
Mfe B
ISIN: NL0015001OJ9
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,22 EUR
Data di pagamento: 22/07/2026
Pirelli & C
ISIN: IT0005278236
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 0,1 EUR
Data di pagamento: 22/07/2026
Pirelli & C
ISIN: IT0005278236
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,24 EUR
Data di pagamento: 22/07/2026
Poligrafici Printing
ISIN: IT0004587470
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Interim
Importo per azione: 0,004 EUR
Data di pagamento: 22/07/2026
Toscana Aeroporti
ISIN: IT0000214293
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,376 EUR
Data di pagamento: 22/07/2026
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