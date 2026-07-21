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ErreDue acquista il brand "PIEL" per 100.000 euro

Finanza
ErreDue acquista il brand "PIEL" per 100.000 euro
(Teleborsa) - ErreDue ha perfezionato l'acquisizione da MCPHY ENERGY di "PIEL", brand storico nel settore delle macchine e delle tecnologie dedicate alla saldobrasatura, per 100.000 euro.

La società - si legge in una nota - valorizzerà la consolidata presenza del marchio PIEL sul mercato mettendola a sistema con il proprio know-how tecnologico e la propria esperienza industriale. In quest’ottica, l'azienda amplierà affiancando agli elettrolizzatori la linea di purificatori dedicati alle macchine PIEL, pensata per incrementarne l'efficienza e le prestazioni complessive.

L'operazione consentirà, inoltre, a ErreDue di assumere la gestione della manutenzione del parco macchine PIEL già installato, garantendosi così un ampio bacino di utenza e rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento competitivo.
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