UBS, commissione parlamentare rinvia decisione sul capitale

Proposta di 20 miliardi di dollari di CET1 aggiuntivo sembrerebbe troppo onerosa

(Teleborsa) - I parlamentari svizzeri hanno rinviato la votazione preliminare sulle modifiche proposte ai requisiti patrimoniali di UBS Group , prolungando l'incertezza su quanto siano disposti ad attenuare la riforma della regolamentazione finanziaria pianificata dal governo.



La commissione Affari economici e fiscali della camera alta del Parlamento non ha votato sulla questione martedì e riprenderà le sue deliberazioni nella prossima seduta del 31 agosto, secondo quanto dichiarato da un portavoce del Parlamento.



Il rinvio significa che UBS dovrà attendere più a lungo per la prima indicazione ufficiale su come i parlamentari intendono modificare una proposta governativa che potrebbe richiedere alla banca di detenere circa 20 miliardi di dollari in più del suo capitale azionario di alta qualità.



La proposta di legge prevede infatti che la banca detenga circa 20 miliardi di dollari di capitale aggiuntivo Common Equity Tier-1 al fine di scongiurare un altro dissesto e proteggere i contribuenti. Tuttavia UBS sostiene che l'onere sia eccessivo, e potrebbe danneggiare la sua posizione competitiva oltre che il settore bancario elvetico.



Un possibile compromesso in fase di discussione consiste nel permettere a UBS di utilizzare il cosiddetto capitale Additional Tier 1 per coprire parte dell'onere.

Condividi

```