Commissione UE invia comunicazione degli addebiti a JD.com per l'acquisizione di Ceconomy

(Teleborsa) - La Commissione europea ha inviato alla cinese JD.com una comunicazione degli addebiti nell'ambito della sua indagine approfondita in corso sui sussidi esteri in relazione alla proposta di acquisizione della tedesca Ceconomy. Si tratta di un passo formale in un'indagine ai sensi del Regolamento sui sussidi esteri (RSE), in cui la Commissione informa per iscritto le imprese interessate delle obiezioni sollevate nei loro confronti. L'invio non pregiudica l'esito dell'indagine. JD.com ha ora la possibilità di replicare e di consultare il fascicolo della Commissione. Il RSE prevede la possibilità per le imprese di offrire impegni.



Nel maggio 2026, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare ulteriormente se JD.com possa aver ricevuto sussidi esteri tali da distorcere il mercato interno dell'UE. La Commissione nutre preoccupazioni sul fatto che JD.com possa aver ricevuto sovvenzioni estere, sotto forma di finanziamenti preferenziali, incentivi fiscali e contributi a fondo perduto erogati da entità potenzialmente riconducibili alla Repubblica Popolare Cinese, che potrebbero migliorare la posizione competitiva dell'entità risultante dalla fusione e avere un impatto negativo sul mercato interno, in relazione alle sue attività successive all'operazione. Il termine provvisorio per la revisione da parte della Commissione è il 2 ottobre 2026.

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