L'UE approva l'acquisizione di Athlon da parte di Arval (BNP Paribas)

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Athlon Car Lease International, società olandese, da parte di Arval Service Lease, società francese controllata dal Gruppo BNP Paribas . L'operazione riguarda principalmente i mercati del leasing operativo.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui le società operano. La Commissione ha rilevato che le parti continueranno a dover affrontare la concorrenza di altri operatori consolidati sul mercato e che la loro posizione in tutti i mercati in cui le loro attività si sovrappongono rimarrà, al massimo, moderata. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di controllo delle concentrazioni.

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