La Banque Postale, ok UE a proroga del sostegno francese per accesso a servizi bancari

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, la proroga del provvedimento di risarcimento francese per la missione di accessibilità bancaria svolta da La Banque Postale. Il provvedimento estende il regime esistente di tre anni, dal 2027 al 2029, e prevede un contributo di 682 milioni di euro per il periodo aggiuntivo.



La Francia ha notificato alla Commissione la proroga del provvedimento, che affida a La Banque Postale un servizio di interesse economico generale per garantire l'accessibilità ai servizi bancari in tutto il paese. La missione promuove l'inclusione finanziaria garantendo l'accesso universale, gratuito e incondizionato ai servizi bancari di base attraverso il Livret A, un conto di risparmio regolamentato dallo Stato. Il Livret A combina una funzione di risparmio con l'accesso alle operazioni bancarie essenziali. Pur rimanendo invariata la missione in sé, la Francia ha aggiornato il meccanismo di risarcimento per riflettere l'evoluzione delle condizioni di mercato e per garantire che rimanga adeguato alle circostanze attuali. La Commissione aveva già approvato un indennizzo per la stessa missione per i periodi 2009-2014, 2015-2020 e 2021-2026.

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