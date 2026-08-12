Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

La giornata dell'11 agosto chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,01%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 182,823. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 184,323. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 185,823.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)