Milano 17:35
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Dow Jones 20:37
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

La giornata dell'11 agosto chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,01%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 182,823. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 184,323. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 185,823.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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