Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Giornata da dimenticare per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,78% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 182,87, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 186,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 181,76.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)