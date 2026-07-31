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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Giornata da dimenticare per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,78% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 182,87, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 186,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 181,76.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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