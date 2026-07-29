Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Modesto guadagno per il cambio Euro / Yen, che avanza di poco a +0,21%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 186,72. Rischio di discesa fino a 186,33 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 187,11.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)