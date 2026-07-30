Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / Yen, che conclude in progresso dello 0,39%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 187,68. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 186,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 188,79.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)