Seco, ancora forti acquisti sul titolo (+3%) in vetta allo STAR

(Teleborsa) - Ancora forti acquisti su Seco
, che vola in vetta al FTSE Italia Star
(-0,2%), segnando un progresso di circa il 3%
dopo la chiusura di ieri a +6,9%.
Il titolo continua a beneficiare dei risultati di pre-chiusura dell'azienda annunciati ieri mattina
e dai quali sono emersi, per il primo semestre del 2026
, ricavi a 98,8 milioni
, con un incremento dello 0,4% annuo.
Il gross margin si è attestato al 54,0%
rispetto a un margine lordo del 53,4% al 30 giugno 2025. Il margine mostra una buona resilienza nonostante l’impatto dell’aumento dei prezzi delle memorie, che è stato mitigato grazie ad azioni di gestione della supply chain e l’applicazione di price increase.
La guidance sul terzo trimestre 2026
indica ricavi per circa 60 milioni (+25% annuo
), record storico trimestrale
per SECO.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società che sviluppa microcomputer embedded, sistemi integrati e soluzioni per l’IoT
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Seco
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,518 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,373. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,663.(Foto: Foto di Jakub Zerdzicki su