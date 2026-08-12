L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+0,91%), exploit di Technoprobe
(Teleborsa) - Rialzo per il comparto tecnologico a Milano, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto a 188.914,5, in aumento di 1.708,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology ha chiuso a 1.542, dopo aver avviato la seduta a 1.517.
Tra i titoli del FTSE MIB, allunga timidamente il passo Stmicroelectronics, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,58%.
Tra le mid-cap italiane, brilla Technoprobe, chiudendo la seduta con un aumento del 5,50%.
Piccolo spunto rialzista per WIIT, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,26%.
Tra le small-cap di Milano, effervescente Eurotech, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,46%.
Seduta positiva per Beewize, che avanza bene e porta a casa un +2,35%.
```