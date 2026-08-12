L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+0,91%), exploit di Technoprobe

(Teleborsa) - Rialzo per il comparto tecnologico a Milano , che segue l'andamento rialzista evidenziato dall' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha aperto a 188.914,5, in aumento di 1.708,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Technology ha chiuso a 1.542, dopo aver avviato la seduta a 1.517.



Tra i titoli del FTSE MIB , allunga timidamente il passo Stmicroelectronics , che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,58%.



Tra le mid-cap italiane, brilla Technoprobe , chiudendo la seduta con un aumento del 5,50%.



Piccolo spunto rialzista per WIIT , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,26%.



Tra le small-cap di Milano, effervescente Eurotech , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,46%.



Seduta positiva per Beewize , che avanza bene e porta a casa un +2,35%.





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