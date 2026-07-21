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Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+3,86%), si concentrano gli acquisti su Technoprobe

Finanza, Indici settoriali
Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+3,86%), si concentrano gli acquisti su Technoprobe
(Teleborsa) - Slancio per il comparto tecnologico a Milano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology avvia a quota 210.009,9, con un miglioramento di 7.935,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'indice EURO STOXX Technology che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.451, dopo un avvio a 1.460.

Nel listino principale, grande giornata per Stmicroelectronics, che mette a segno un rialzo del 4,34%.

Tra le mid-cap italiane, ottima performance per Technoprobe, che ha chiuso in rialzo del 5,48%.

Frazionale rialzo per Sesa, che mette a segno un modesto profit a +0,66%.

Tra le small-cap di Milano, piccolo passo in avanti per Cy4Gate, che porta a casa un timido +1,28%.

Modesto guadagno per Esprinet, che avanza di poco a +0,98%.

Allunga timidamente il passo Eurotech, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,67%.
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