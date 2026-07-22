Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,53%)
(Teleborsa) - Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'EURO STOXX Technology.
Il comparto tecnologico a Milano ha chiuso a quota 216.929,52, in aumento di 3.266,43 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice tecnologico dell'Area Euro, ha terminato gli scambi a 1.498,26, dopo aver esordito a quota 1.449,35.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, nuovo spunto rialzista per Stmicroelectronics, che guadagna bene e porta a casa un +1,71%.
Tra le mid-cap italiane, allunga timidamente il passo Technoprobe, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,96%.
Piccolo spunto rialzista per Sesa, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,65%.
Tra le small-cap di Milano, protagonista Cy4Gate, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 9,05%.
Brillante rialzo per Eurotech, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,02%.
Prepotente rialzo per Seco, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,83% sui valori precedenti.
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