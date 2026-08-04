Brillante l'indice delle società High Tech italiane (+3,42%), giornata euforica per Cy4Gate

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il comparto tecnologico a Milano , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 180.656,2, con un salto di 6.071,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l' indice EURO STOXX Technology , che guadagna appena lo 0,51%.



Tra i titoli del FTSE MIB , seduta vivace per Stmicroelectronics , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,60%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , performance infelice per Reply , che chiude la giornata del 4 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.



Risultato positivo per Sesa , che lievita dell'1,72%.



Ottima performance per Technoprobe , che ha chiuso in rialzo del 5,50%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, seduta decisamente positiva per Cy4Gate , che ha terminato in rialzo del 6,88%.



Brilla TXT E-solutions , chiudendo la seduta con un aumento del 3,80%.



Rialzo marcato per Eurotech , che archivia la sessione in utile del 3,01% sui valori precedenti.





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