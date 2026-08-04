Brillante l'indice delle società High Tech italiane (+3,42%), giornata euforica per Cy4Gate
(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il comparto tecnologico a Milano, mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 180.656,2, con un salto di 6.071,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'indice EURO STOXX Technology, che guadagna appena lo 0,51%.
Tra i titoli del FTSE MIB, seduta vivace per Stmicroelectronics, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,60%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, performance infelice per Reply, che chiude la giornata del 4 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.
Risultato positivo per Sesa, che lievita dell'1,72%.
Ottima performance per Technoprobe, che ha chiuso in rialzo del 5,50%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, seduta decisamente positiva per Cy4Gate, che ha terminato in rialzo del 6,88%.
Brilla TXT E-solutions, chiudendo la seduta con un aumento del 3,80%.
Rialzo marcato per Eurotech, che archivia la sessione in utile del 3,01% sui valori precedenti.
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