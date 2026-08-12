Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 20:42
29.822 +1,00%
Dow Jones 20:42
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Borsa: Londra, apertura invariata rispetto a sessione precedente

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura invariata rispetto a sessione precedente
Indice FTSE-100 invariato a quota 10.844,71 dopo l'apertura.
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