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Borsa: Londra, apertura -0,38%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,38%
Indice FTSE-100 -0,38% a quota 10.770,75 dopo l'apertura.
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