Milano
9:15
52.799
+1,02%
Nasdaq
27-ago
29.642
0,00%
Dow Jones
27-ago
53.569
+0,20%
Londra
9:15
10.821
+0,26%
Francoforte
9:15
26.517
+0,57%
Venerdì 28 Agosto 2026, ore 09.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura +0,47%
Borsa: Londra, apertura +0,47%
In breve
,
Finanza
28 agosto 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Indice FTSE-100 +0,47% a quota 10.842,77 dopo l'apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Londra, apertura -0,05%
Borsa: Londra, apertura -0,3%
Borsa: Londra, apertura +0,11%
Borsa: Londra, apertura +0,46%
Argomenti trattati
Londra
(169)
·
FTSE 100
(91)
Titoli e Indici
FTSE 100
0,00%
Altre notizie
Borsa: Londra, apertura +0,11%
Borsa: Londra, apertura +0,16%
Borsa: Londra, apertura +0,06%
Borsa: Londra, apertura -0,06%
Borsa: Londra, apertura +0,35%
Borsa: Londra, apertura +0,08%
Guide
Mercato obbligazionario: come funziona, strumenti trattati e differenza tra investment grade e high yield
Il mercato obbligazionario è il sistema attraverso cui soggetti pubblici e privati (Stati, banche, imprese, enti sovranazionali) raccolgono capitali emettendo titoli di debito.
leggi tutto