Francoforte: in calo E.ON

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia energetica tedesca , che passa di mano con un calo del 2,10%.



La tendenza ad una settimana di E.ON è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società di Dusseldorf rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,94 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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