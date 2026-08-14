Francoforte: si concentrano le vendite su E.ON

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia energetica tedesca , che passa di mano con un calo dell'1,89%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di E.ON rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo della società di Dusseldorf evidenzia un declino dei corsi verso area 17,76 Euro con prima area di resistenza vista a 18,19. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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