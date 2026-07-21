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Francoforte: in calo Hannover Rueck

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Hannover Rueck
Retrocede la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, con un ribasso del 2,05%.
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