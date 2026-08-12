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Francoforte: movimento negativo per TUI

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per TUI
(Teleborsa) - Si muove verso il basso TUI, con una flessione del 2,39%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di TUI rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di TUI confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,317 Euro con primo supporto visto a 7,075. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6,961.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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