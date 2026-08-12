Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Redcare Pharmacy N.V, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.
Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 60,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 62,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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