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Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining
Rialzo marcato per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.
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